37-Jähriger fährt in Bitterfeld Schlangenlinien und falsch in die Einbahnstraße - Atemalkoholtest positiv

Bitterfeld/MZ - Polizeibeamten ist am Sonntagmorgen während der Streife in Bitterfeld ein VW-Transporter durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer hatte augenscheinlich Schwierigkeiten, da er immer wieder in Schlangenlinien fuhr. Als das Fahrzeug dann entgegengesetzt in eine Einbahnstraße fuhr, hielten die Beamten es an.