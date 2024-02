Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - An einem kühlen Februarabend sind zwei Jäger, ein Mann und eine Frau, in ihrem Jagdgebiet auf dem Ansitz. Es ist kurz nach 22 Uhr, als ein lauter Knall sie aufschreckt. Ihnen ist schnell klar, dass gerade geschossen wurde. Also packen sie zusammen und begeben sich zu ihrem Auto, um nachzuschauen. Wenig später entdecken sie ein geparktes Fahrzeug, notieren sich dessen Kennzeichen. In dem Moment kommt ihnen in tiefster Dunkelheit ein Mann mit einer Waffe über der Schulter entgegen.