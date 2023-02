Umstellung auf 20 KV 34 Tonnen hängen am Haken - Stadtwerke Wolfen bauen eine neue Trafostation auf

Eine neue schwergewichtige Trafostation ist am Donnerstag in der Wolfener Pestalozzistraße mit einem großen Kran an seinen künftigen Standort gesetzt worden. Es ist eine von 89. Was sich dahinter verbirgt.