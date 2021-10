32 neue Corona-Fälle in 24 Stunden in Anhalt-Bitterfeld - Ein Corona-Patient im Krankenhaus

Bitterfeld/MZ/chf - - Seit Montag sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 32 neue positiv auf Corona getestete Personen hinzugekommen. Damit sind aktuell 214 Menschen infiziert, wie die Pressestelle des Landkreises mitteilt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist gesunken. Wurde er am Montag mit 64,2 registriert, lag er am Dienstag bei 60,4. Allerdings gehört zu diesem Bild auch die Tatsache, dass gegenwärtig eine an Corona erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt und auch invasiv beatmet wird. Ob die betroffene Person vollständig geimpft oder ungeimpft ist, geht aus der Mitteilung des Landkreises nicht hervor. Auch über Alter und Geschlecht macht der Kreis keine Angaben.

Die meisten Leute, die sich neu infiziert haben, wohnen im Altkreis Bitterfeld. Zu ihnen zählen elf Frauen und Männer aus Raguhn-Jeßnitz, neun aus Bitterfeld-Wolfen, drei aus Sandersdorf-Brehna sowie eine Person aus Zörbig. Allein in Raguhn-Jeßnitz sind damit zum gegenwärtigen Zeitpunkt 59 Einwohner infiziert. Damit weist die Stadt die meisten Fälle aus dem gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf.

Im Altkreis Köthen sieht die Situation besser aus. Dort haben sich lediglich zwei Personen aus Köthen sowie zwei aus Südliches Anhalt neu infiziert. In Zerbst indes gibt es seit gestern drei neue bestätigte Fälle.