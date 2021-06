31 Straßenlaternen in Bitterfeld-Wolfen werden zum zwölften Mal in Folge mit Pflanzen geschmückt

Wolfen - Blumen machen den Markt in Bitterfeld, die Leipziger Straße in Wolfen und die Dessauer Allee in Wolfen-Nord bunter. Geranien, um genauer zu sein. „Weil sie reichlich blühen und auch recht pflegeleicht sind“, sagt Cordula Heiber vom Jeßnitzer Gartenbauunternehmen Heiber.

Das unterstützt seit Jahren die Aktion „Bitterfeld-Wolfen blüht auf“. Das zwölfte Mal gibt es die mittlerweile. Dieses Jahr wurden insgesamt 31 Blumenampeln an Masten für die Straßenbeleuchtung angebracht und bepflanzt. Das ist nicht nur aus optischer Sicht ein Erfolg. „Es ist leicht, so eine Aktion anzustoßen. Sie am Leben zu halten, ist deutlich schwerer“, meint Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). Er hofft, dass die Stadt mit den bunten Blumenampeln Eindruck machen kann. Und das spätestens am 30. Juni. Dann steht Bitterfeld-Wolfen Stand heute großer Besuch ins Haus.

Vor Ort möchte sich die Jury ein Bild machen, um anschließend über die Vergabe der Landesgartenschau zu entscheiden. Bitterfeld-Wolfen will die Chance beim Schopf packen und nach Schenks Worten beweisen, „eine grüne Industriestadt am Goitzschesee“ zu sein. Allerdings ist die Konkurrenz um die Ausrichtung der Laga nicht ohne. Auch die Lutherstadt Wittenberg möchte Gastgeber der Schau sein. Gut möglich, dass die scheinbaren Kleinigkeiten am Ende die Entscheidung mit beeinflussen. Für Schenk steht angesichts der bunten Blumenampeln und der langen Geschichte hinter der Aktion fest: „Solche kleinen Details machen ganz bestimmt Eindruck.“

Blumenampeln sind auch auf dem Markt in Bitterfeld zu finden. (Foto: André Kehrer)

Die Ampelaktion ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner unter Unternehmern und Gewerbetreibenden der Region. In Wolfen sorgt zum Beispiel der Stadtring um Vorsitzenden Dietmar Rönnike dafür, dass die Pflanzschalen in luftiger Höhe montiert werden. In Bitterfeld übernimmt die Firma Elektro-Büße diese Aufgabe.

Für die Bepflanzung sorgen neben Gartenbau Heiber, dem toom-Baumarkt aus Bobbau, B1 Baumarkt und Obi Baumarkt aus Bitterfeld sowie dem Blumenhaus Binder aus Jeßnitz auch die Blumenoase im Bobbauer Muldepark. Blumen zur Verfügung gestellt haben außerdem Rolf Ebeling Zierpflanzen und Kranzbinderei Greppin, das Bitterfelder Gartencenter Schuppan und der Blumenpavillon am Friedhof Bitterfeld. Die Namen der Unterstützer sind auch in diesem Jahr auf kleinen Schildern an den Beleuchtungsmasten nachzulesen.

Pflanzen ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Für die gewollt üppige Blütenpracht braucht es zudem Pflege. Dazu haben sich die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und die Neue Bitterfelder Wohnungsgesellschaft (Neubi) bereiterklärt. Sie haben zum Beispiel für das Gießen externe Unternehmen gebunden. (mz)