30 Meter lange Zisterne schwebt auf Sportplatz - Löschwasser für Pouch ist gesichert

Mit eine, Kran wurde am Freitag eine 30 Meter lange Zisterne auf einem Gemeindegrundstück beim SV 1922 Pouch-Rösa eingebaut. Die Hintergründe.

An einem Kran hing die 30 Meter lange Zisterne, die die Firma Blaschke Bau AG auf dem Gemeindegrundstück in Pouch einbaute.

Pouch/MZ/cze - „Da schwebt ein ziemlich dicker Brocken ein“, sagte Muldestausees Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) schmunzelnd. An einem Kran hing am Freitag eine 30 Meter lange Zisterne, die die Firma Blaschke Bau AG auf dem Gemeindegrundstück am SV 1922 Pouch-Rösa einbaute.