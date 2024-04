Greppin ist in Feierlaune: Die Landfleischerei wird 30 Jahre alt und feiert das am Freitag.

30. Geburtstag steht an - Landfleischerei in Greppin feiert Hoffest zum Jubiläum

Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Blick in eine Wursttheke.

Greppin/MZ. - Greppin ist in Feierlaune: Die Landfleischerei wird 30 Jahre alt und lädt aus diesem Anlass am Freitag, 12. April, zu einem großen Frühlingsfest im Hof ein. Die Idee dazu, so erzählt Fleischer Uwe Kuhlemann, kam von den Verkäuferinnen. Und Unterstützung kommt vom Heimatverein, dem Kinder- und Jugendtreff, dem Ortsbürgermeister und vielen anderen aus dem Ort.

Bereits um 8 Uhr geht es los. An der Grillstation gibt es Bratwürstchen für einen Euro – fast wie vor 30 Jahren. An anderen Ständen locken Suppen, Geschnetzeltes, Kuchen und Eis. Aufgebaut werden eine Hüpfburg sowie eine Bastel- und Malstraße. Für die passende Musik sorgt ein DJ. Zudem gibt es im Geschäft Angebote. Gefeiert wird bis zum Abend. Parkplätze gibt es auf der Wiese.