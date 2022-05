2G ist Geschichte: Im Altkreis Bitterfeld dürfen wieder alle shoppen gehen

Die oft kritisierte Regelung wurde in der Nacht auf Freitag abgeschafft. Einzelhändler hoffen nun auf wieder steigende Umsätze und appellieren an ihre Kunden, vor Ort zu kaufen.

Brehna/Wolfen/MZ/RMA - 2G ist Geschichte. Seit Freitag haben wieder alle Menschen - Geimpfte wie Ungeimpfte - Zutritt zu Geschäften, die nicht allein der Grundversorgung dienen. Was nun außerdem entfällt, ist die Nachweispflicht - für Geimpfte, Genese wie auch für alle Anderen. Was bestehen bleibt, sind das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Dass es nun doch so schnell ging, überrascht viele.