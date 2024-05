In einem Park in der Bitterfelder Binnengärtenstraße wird einem schlafenden Mann Geld aus dem Portemonnaie entwendet.

Bitterfeld/MZ. - In einem Park in der Binnengärtenstraße in Bitterfeld ist ein 29-Jähriger am frühen Montagabend bestohlen worden. Der Mann war nach den Angaben der Polizei gegen 18 Uhr auf einer dortigen Parkbank eingeschlafen. Als er eine Stunde später wieder aufwachte, bemerkte er, dass ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich aus seinem Portemonnaie fehlte. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.