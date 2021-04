27-jähriger Wolfener soll Tanke bestohlen und Polizisten bedroht haben.

Wolfen/Dessau - Die beiden Polizisten machten Pause am McDonald’s in Wolfen, als ein Mann aufgeregt an die Scheibe ihres Streifenwagens klopfte: Da drüben, in der Tankstelle, sei ein Kerl mit Pistole unterwegs. Die Beamten sprangen aus dem Wagen, zückten ihre Dienstwaffen und rannten Richtung Tankstelle. Dort sahen sie den Verdächtigen: In einer Hand zwei Flaschen, in der anderen eine Waffe. Die Polizisten gingen hinter einer Mauer in Deckung und schrien: „Waffe weg!“. Stattdessen schwenkte der Räuber die Pistole in ihre Richtung. Nun wird dem Mann der Prozess gemacht. Doch der will von der Tat nichts wissen.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so etwas gemacht haben soll“, sagt der 27-jährige Wolfener auf der Anklagebank im Dessau Landgericht. „Gerade mit einer Waffe. Nie im Leben.“ Doch die Ermittlungen und die Anklage sagen etwas anderes: Der wegen Raubstraftaten Vorbestrafte soll am 4. August 2020 kurz nach 21 Uhr die Sprint-Tankstelle an der Verbindungsstraße betreten und aus der Kühlung zwei Flaschen Biermix genommen haben.

Draußen bedrohte er plötzlich einen Mitarbeiter mit einer Pistole

Die Bezahlung mit einer gesperrten Karte scheiterte. Unverrichteter Dinge verließ er den Tankstellen-Shop. Draußen bedrohte er plötzlich einen Mitarbeiter mit einer Pistole. Dieser flüchtete in panischer Angst in den Laden - der Angeklagte verfolgte ihn und lief durch den Hinterausgang wieder hinaus. Wenig später soll er, immer noch mit der Pistole in der Hand, vorne im Verkaufsraum aufgetaucht sein. Ohne eine Verkäuferin und eine Kundin zu beachten, habe er zwei Flaschen Goldkrone genommen und verschwand.

Das ist der Moment, in dem die zufällig anwesenden Polizisten auftraten. Auch sie wussten nicht, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Als der Täter flüchtete, setzten sie über die Mauer und liefen ihm mit gezogenen Waffen über die Verbindungsstraße nach. Der hintere Polizist forderte über Funk Verstärkung an. Zugleich beobachtete er, wie sein Kollege alles vergessen zu haben schien, was man ihm im Umgang mit bewaffneten Tätern beigebracht hatte. „Ich habe ihn dann angesprochen“, sagte er vor Gericht. Nun ließen die Polizisten mehr Vorsicht walten, zumal man in einem unübersichtlichen Garagenlabyrinth unterwegs war.

Videoaufzeichnungen aus dem Laden waren plötzlich verschwunden

Der Räuber entkam zunächst. Erkannt hatte ihn niemand, er trug ein Basecap und war maskiert. Auf die Spur des nun angeklagten Mannes kam man über die beim gescheiterten Bezahlversuch gespeicherte Bankverbindung. Nachdem der Richter die Iban-Nummer vorgelesen hatte, bestätigte der Angeklagte: Ja, das sei seine Karte. Wie sie in die Tankstelle gekommen sei, wisse er nicht.

Und die Fingerabdrücke auf den Biermix-Flaschen? Die stammten vielleicht von einem früheren Besuch, als er im Regal nach dem passenden Getränk gesucht habe. Für seine DNA-Spuren an dem vor der Tankstelle gefunden Fahrrad hat er jedoch keine Erklärung. Und was ist mit der Schreckschusspistole, die man bei einer Durchsuchung im Zimmer seines Bruders fand? Die gehöre ihm, werde aber nur zu Silvester mit Vogelschreck-Munition bestückt. Einmal habe er damit geschossen, als Salut im Gedenken an seine verstorbene Großmutter.

Zu den Merkwürdigkeiten dieses Falls gehört auch, dass die Verkäuferin der Ermittlerin erzählte, auf den Videoaufnahmen sei der Täter gut zu erkennen. Doch wenig später waren die Aufzeichnungen verschwunden. (mz/Thomas Steinberg)