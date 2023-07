Extremsportler Philipp Hummel stellte mit seinem Sprung vom Pegelturm in Mühlbeck einen Rekord auf, den er kurz danach brach - Was ihn an der Berichterstattung über ihn stört und was er für die Zukunft plant.

Mühlbeck/MZ - Was für ein Wirbel. Extremsportler Philipp Hummel ist selbst überrascht von den massenhaften Reaktionen, die das Video seines Sprungs vom Pegelturm an der Goitzsche nicht nur auf Instagram, sondern auch in anderen regionalen Medien ausgelöst hat. Nach dem Bericht der MZ seien mehrere Zeitungen auf ihn zugekommen, berichtet der Mann, der mit ausgestrecktem Körper vom Pegelturm 26 Meter tief in den malerischen Goitzschesee gesprungen ist. Doch bei diesem Rekordsprung ist es nicht geblieben. Hummel hat inzwischen mit einem Sturz aus 27 Metern Höhe seinen Rekord selbst gebrochen und will sogar noch einen draufsetzen.