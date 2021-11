258 Corona-Fälle am Dienstag in Anhalt-Bitterfeld - Über 1.700 Einwohner aktuell infiziert

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld bleibt angespannt: Nach 288 neuen Fällen am Wochenende wurden am Dienstag vom Landkreis weitere 258 Fälle gemeldet. Mit 44 kamen die meisten aus Bitterfeld-Wolfen, Köthen (43) und Zerbst (42) hatten nur unwesentlich weniger. Aktuell gelten im Landkreis 1.763 Personen als mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Anhalt-Bitterfeld lag am Dienstag bei 325,0 und ist angesichts der vielen Fälle weiterhin relativ niedrig. Am Montag hatte der Landkreis den Wert wegen fehlender Meldungen an das Robert-Koch-Institut als nichts aussagekräftig bezeichnet. Die Zahl vom Dienstag wurde nicht bewertet.

Von den 33 Intensivbetten im Landkreis waren am Dienstag 20 belegt, 14 von ihnen mit Corona-Patienten.