250.000 Euro Sachschaden nach Containerbrand in Zörbig

Brandspuren an der Fassade

Zörbig/MZ - Als am Freitag um 17.27 Uhr die Alarmglocken für die Feuerwehr in Zörbig läuteten,, hieß es zuerst „Müllcontainerbrand“ auf dem Gelände der Firma Zuegg. Bei Ankunft stellte sich aber heraus, dass die Flammen schon auf eine Fassade übergegriffen hatten und dort drohten, sich noch weiter auszuweiten. Das Feuer war allerdings nicht auf dem Gelände des Konfitürenproduzenten in der Zörbiger Thura Mark ausgebrochen, sondern bei einer benachbarten Firma.