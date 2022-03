25.000 Euro Schaden: 73-Jähriger fährt an Ampel auf Tanklaster auf

Thalheim/MZ - Auf der B183 bei Thalheim ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Tanklaster gekommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 25.000 Euro.

Der Sattelzug eines 43-Jährigen und der Mercedes Pkw eines 73-Jährigen waren beide auf der Bundesstraße 183 aus Richtung Bitterfeld in Richtung Köthen unterwegs. An einer Ampelkreuzung nahe der A9 hielt der Tanklaster zunächst an einer roten Ampel. Der 73-Jährige ordnete sich dabei zunächst in die Linksabbiegerspur ein, überlegte es sich dann aber anders, zog nach rechts und kollidierte mit dem Heck des Lkw. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Der Tanklaster war zu diesem Zeitpunkt nicht belanden.

Dennoch trat Öl aus, das durch die Ölwehr beseitigt werden musste. Zudem war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war während dieser Arbeiten halbseitig gesperrt.

Am Pkw entstand ein Schaden von 15.000 Euro, am Lkw in der Höhe von 10.000 Euro.