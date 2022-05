25.000 Besucher erwartet: „Sputnik Spring Break“-Festival beginnt in Pouch bald mit Aufbau

Pouch/MZ - Die Festivalsaison findet auch in der Region nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder statt. Am Pfingstwochenende öffnet das Sputnik Spring Break Festival auf der Halbinsel Pouch seine Tore und macht den Weg frei für drei Tage Musik.

Inzwischen sind die Pläne konkret geworden. In der kommenden Woche werde man mit dem Aufbau beginnen, teilt Philipp Helmers vom Veranstalterteam der MZ mit.

Der Einlass wird am Mittwoch, dem 1. Juni, beginnen, das Festival selber startet am Freitag und dauert bis Sonntag Nacht an. „Wir rechnen mit 25.000 Besuchern“, erklärt Helmers. Insgesamt 97 Bands und Einzelkünstler, darunter bekannte Künstler wie SEEED und Robin Schulz, werden für ausgelassene Stimmung sorgen. Da es keine pandemiebedingten Gesundheits-Maßnahmen mehr gibt, kann das Festival ohne Einschränkungen stattfinden.

Ab sofort sind auch Tagestickets für den Pfingstsonntag, den letzten Festivaltag, erhältlich. Sie sind auf 2.000 Stück limitiert, kosten 74 Euro und beinhalten nicht die Nutzung des Campingplatzes, erklärt Helmers. Es gebe noch Tickets für das Wochenende, doch diese gingen langsam zur Neige.

Alle noch verfügbaren Tickets, darunter auch die Sonntags-Tickets, sind im Onlineshop unter www.sputnik-springbreak-shop.de verfügbar.