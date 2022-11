Landkreis hat das letzte Wort 244 Meter hohe Windräder - Wie der Ortschaftsrat Roitzsch gegen das Repowering kämpft

Der Ortschaftsrat von Roitzsch debattiert über das geplante Repowering des Windparks an der B100 – und spricht sich dagegen aus. Am Donnerstagabend wird der Stadtrat von Sandersdorf-Brehnaabstimmen. Was nun passieren könnte.