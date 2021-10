21 neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - Amt hat weiter Regeln bei Veranstaltungen im Fokus

Anhalt-Bitterfeld/MZ/CZE - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind am Mittwoch 21 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Laut Kreissprecher Udo Pawelczyk waren neun der Betroffenen ungeimpft und acht geimpft. In vier Fällen wird dies noch ermittelt. Im Inzidenzwert schlägt sich diese Zahl erst am Donnerstag nieder. Aktuell liegt der Wert bei 31,2.

Die meisten Neuinfektionen zählt die Stadt Südliches Anhalt mit sechs Fällen. Jeweils drei Infizierte gibt es in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zerbst. Je zwei Fälle sind in Raguhn-Jeßnitz und Zörbig gemeldet worden. Jeweils einen Neuinfizierte gab es in Köthen und Aken. Insgesamt sind derzeit im Landkreis 111 Menschen mit dem Virus infiziert. Eine Person wird intensivmedizinisch behandelt, muss aber nicht invasiv beatmet werden.

Unterdessen setzen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ihre Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Regeln fort. Allein in der vergangenen Woche sind neun Veranstaltungen überprüft worden, so Pawelczyk. „Dabei handelte es sich um Veranstaltungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, teilweise mit mehreren hundert Teilnehmern.“ Vier Veranstalter erfüllten demnach alle Vorgaben. Vier hätten vereinzelt Defizite gehabt, die vor Ort bespochen worden, Ein Veranstalter habe die Vorgaben missachtet, weil er keine Einlasskontrollen durchgeführt und keinen Anwesenheitsnachweis geführt hat. „Hier wird eine Anhörung zum Bußgeldverfahren im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet“, so der Sprecher.