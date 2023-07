Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht derzeit nach dem 20-Jährigen aus Sandersdorf-Brehna. Er wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag gesehen - in Leipzig Connewitz.

Sandersdorf/MZ - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht derzeit nach dem 20-Jährigen aus Sandersdorf-Brehna. Der Vermisste wurde am vergangenen Donnerstag, 20. Juli, gegen 21 Uhr von einem Bekannten in Leipzig-Connewitz, in der Bornaische Straße, zuletzt gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Am Dienstag hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Nach Angaben der Polizei könnte es sein, dass der junge Mann größere Menschenansammlungen meidet. Er soll sich dagegen gern in der Natur sowie in Parks aufhalten und ist Wassersportler, so dass auch Orte in Gewässernähe als Aufenthaltsort in Frage kommen könnten.

Dieser 20-Jähige aus Sandersdorf-Brehna wird vermisst. Foto: Polizei

Der Vermisste ist circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune, kurze, glatte Haare, hellbraune Augen und ist Brillenträger.

Bei seinem Verschwinden soll er mit einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein – vermutlich weiß oder beige. Zudem trug er eine dunkler Hose, entweder in blau oder schwarz. Nach Angaben der Polizei hatte der jungen Mann einen schwarzen Sportrucksack bei sich.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/3010 oder per Mail [email protected] sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.