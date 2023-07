Sandersdorf/MZ - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld hat einen vermissten 20-Jährigen aus Sandersdorf-Brehna wieder gefunden. Der junge Mann sei in Merseburg aufgegriffen und seiner Familie übergeben worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Der Vermisste war am vergangenen Donnerstag, 20. Juli, gegen 21 Uhr von einem Bekannten in Leipzig-Connewitz, in der Bornaische Straße, zuletzt gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur. Am Dienstag hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.