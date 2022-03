2.000 Euro Schaden: Diebe brechen in Wolfener Gartenlaube ein, um Alkohol zu klauen

Wolfen/MZ - Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro haben Unbekannte beim Einbruch in eine Gartenlaube in Wolfen angerichtet. Nach den Angaben der Polizei drangen sie im Zeitraum vom 22. März, 17 Uhr, bis 23. März, 13 Uhr, durch ein zuvor zerstörtes Fenster in den Innenraum ein und stahlen diverse alkoholische Getränke.

Außerdem brachen sie einen Geräteschuppen auf und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen. Die Parzelle gehört zu einer Kleingartensparte in der Verbindungsstraße in Wolfen.