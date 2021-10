19 neue Infektionen seit Freitag - Kinder von Zörbiger Schule werden täglich getestet

Bitterfeld/Zörbig/MZ - Die Zahl der Coronainfektionen ist in Anhalt-Bitterfeld weiter gestiegen. Seit Freitag wurde das Virus 19 Mal nachgewiesen - darunter finden sich vier Fälle in Zörbig sowie je in Fall in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Raguhn-Jeßnitz. Der Inzidenzwert liegt bei 49,0.

Zu Grundschule und Hort Zörbig teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit, dass der Schulbetrieb trotz bestätigter Coronafälle in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiterläuft. Die Kinder werden aber nun täglich getestet. Da damit nur negativ getestete Grundschüler den Hort besuchen, ist dort keine Quarantäne nötig. Bislang gab es im Kreis neun positive Fälle in fünf Schulen und 13 positive Fälle in drei Kitas.