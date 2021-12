19-Jähriger ist mit 2,16 Promille bei Rösa von der Straße abgekommen

Rösa/MZ - In der Nacht zum Sonntag ist ein 19-jähriger Seat-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei fuhr er gegen 3 Uhr auf der B 183 aus Richtung Rösa in Richtung Pouch. An der Einmündung zur B 100 wollte er nach rechts auf die B 100 in Richtung Schlaitz abbiegen.

Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,16 Promille ergab. Der Führerschein ist weg und ein Strafverfahren eingeleitet.