19.000 Euro Schaden - Diebe plündern Baucontainer in der Mühlstraße in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Einbrecher haben in Bitterfeld einen Schaden von etwa 19.000 Euro hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, haben die unbekannten Täter zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, diverse Elektrowerkzeuge sowie eine größere Menge an Aluminiumrohren aus mehreren Baucontainern in der Bitterfelder Mühlstraße gestohlen.

Zugang verschafften sich die Diebe, indem sie die Container gewaltsam aufhebelten.Die Ermittlungen der Polizei dauern an.