18-Jähriger wird am Pegelturm in Bitterfeld überfallen und geschlagen - Trio entreißt Rucksack

Bitterfeld/MZ - An der Uferpromenade der Goitzsche in Bitterfeld ist am späten Dienstagabend ein 18-jähriger junger Mann überfallen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Mittwoch bekannt gegeben.

Nach ihren Schilderungen haben drei unbekannte Täter den Jugendlichen kurz vor Mitternacht nahe des Pegelturms körperlich angegriffen. Das Opfer wurde dabei an den Armen und im Gesicht verletzt. Anschließend stahlen die Angreifer den Rucksack des 18-Jährigen mit persönlichen Gegenständen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung rund um den Tatort verlief ergebnislos. Eine genaue Beschreibung der Täter konnte das Opfer nicht geben. Diese seien übereinstimmend nur als nichtdeutscher Phänotyp beschrieben worden, so ein Polizeisprecher.

Hinweise zu den Tätern oder dem Überfall nimmt die Anhalt-Bitterfelder Polizei unter Telefon (03496) 42 62 91 entgegen.