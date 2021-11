18.000 Euro Schaden nach Unfall in Bitterfeld - 18-Jähriger wird verletzt

Bitterfeld/MZ - 18.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr in Bitterfeld ereignet hat. Laut den Angaben des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld fuhr ein 18-jähriger Suzuki-Fahrer auf der Straße Am Gelben Wasser mit der Absicht, die Kreuzung geradeaus zu überqueren.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 58-jährigen Fahrers, der auf der Friedensstraße in Richtung B100 unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.