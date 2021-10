16-Jähriger versprüht Reizgas - Zehn Kinder aus dem Kinderheim Zörbig verletzt

Die Einsatzkräfte am Dorotheenhof in Zörbig.

Zörbig/DPA/MZ - - In einem Kinderheim in Zörbig in Sachsen-Anhalt sind am Sonntagabend zehn Kinder zwischen sechs und 15 Jahren durch Reizgas verletzt worden. Das Gas wurde laut Polizei am späten Nachmittag von einen 16-jährigen Bewohner versprüht.

Die Rettungsleitstelle war zunächst aufgrund einer übelriechenden Substanz alarmiert worden. Vor Ort stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr dann fest, dass es sich um Reizgas handelte. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, zwei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Im Einsatz waren unter anderem Feuerwehren aus Zörbig, Stumsdorf, Wolfen und Zabitz im Einsatz sowie zahlreiche Rettungswagen und Notarzteinsatzwagen.