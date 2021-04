159 und 135 km/h - Audi-Fahrer wird auf Hin- und Rückweg geblitzt

Bitterfeld - Das ist mindestens Pech. Ein Audi-Fahrer ist am Mittwoch gleich zwei Mal an der B 184 zwischen Bitterfeld und Delitzsch geblitzt worden. Das hat die Polizei Sachsen mitgeteilt. Die Beamten hatte sich zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr auf der Bundesstraße in einem 100er Bereich postiert. Dabei wurden insgesam 46 Geschwindigkeitsüberschreitungn festgestellt.

Der Audi-Fahrer wurde zuerst bei seiner Fahrt in Richtung Delitzsch geblitzt. Da war er mit stolzen 159 km/h an der Messstelle vorbei gefahren. Nur eine Stunde später hatte die Polizei die Seiten gewechselt - man stand nun in Richtung Bitterfeld. Der Audi-Fahrer hatte dieses Mal 135 km/h auf dem Tacho. Gegen ihn wurden zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt.