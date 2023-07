Die 14-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ihr häusliches Umfeld in Bitterfeld-Wolfen verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - In Bitterfeld-Wolfen wird seit Mittwoch ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Das hat die Polizei in der Nacht zum Sonnabend mitgeteilt. Gegen 23.40 Uhr wurde am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die 14-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ihr häusliches Umfeld verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie ist 1,60 Meter groß und hat schulterlange, braune Haare. Zu ihrer Bekleidung wurden keine Angaben gemacht.

Die vermisste 14-Jährige aus Bitterfeld-Wolfen. (Foto: Polizei)

Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person geführt.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefon (03493) 3010 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.