13 Welpen sind bestätigt - Wolfsrudel im Bereich der Dübener Heide wachsen weiter

Der Wolf hat sich in den Waldgebieten des Altkreises etabliert und die Zahl der Welpen steigt. Was sind die Konsequenzen?

Wolfswelpen wie diese werden aktuell auch wieder in der Dübener Heide und der Oranienbaumer Heide aufgezogen.

Raguhn/Iden/MZ - Er ist zurückgekommen, um zu bleiben. Der Wolf hat sich in der Dübener Heide und der Oranienbaumer Heide mittlerweile etabliert - und die Population wächst. Vergangenes Jahr wurden in den beiden Rudeln jeweils mehr Welpen dokumentiert als im Vorjahr. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Monitoringbericht des zum Landesamt für Umweltschutz (LAU) gehörenden Wolfskompetenzzentrum in Iden (Landkreis Stendal) hervor. Dieser bezieht sich auf den Zeitraum von Mai 2020 bis April 2021.