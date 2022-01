11-Jähriger wird in Sandersdorf von Auto erfasst und verletzt

Sandersdorf/MZ - Ein 11-jähriger Junge ist am Dienstag bei einem Unfall in Sandersdorf verletzt worden. Laut Polizei bog eine 41-jährige BMW-Fahrerin gegen 15.30 Uhr, von der Bitterfelder Straße kommend, in die Straße „Am Sportzentrum“ ein.

Der 11-jährige Junge wollte zur selben Zeit zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen die Straße überqueren. Dabei wurde er von der 41-Jährigen erfasst, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde. Am BMW ist kein sichtbarer Schaden entstanden.