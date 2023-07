Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz 107 Stimmen bringen den Sieg - AfD-Kandidat Loth wird Bürgermeister

Hannes Loth wird in Raguhn-Jeßnitz erster hauptamtlicher Bürgermeister der AfD in Deutschland. Er holt 51,1 Prozent und entscheidet ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem parteilosen Nils Naumann am Ende für sich.