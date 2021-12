101 neue Corona-Infektion in Anhalt-Bitterfeld - 25 Intensivbetten im Landkreis belegt

Bitterfeld/MZ - Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Anhalt-Bitterfeld sinkt weiter. Er lag laut dem Robert Koch-Institut am Montag um Mitternacht bei 475,8. Das ist allerdings weiterhin der zweithöchste Wert in ganz Sachsen-Anhalt hinter dem Saalekreis. Fast alle Landkreise und die drei kreisfreien Städte liegen bei Werten deutlich unter der Marke von 400. Unklar ist, wie viel davon weihnachtsbedingt ist.

Unterdessen sind im Landkreis am Dienstag 101 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Das teilt Marina Jank von der Pressestelle des Kreises mit. Spitzenreiter bei den Neuinfektionen ist die Kreisstadt Köthen, wo 25 neue Fälle gemeldet wurden. Die Städte Bitterfeld-Wolfen und Zerbst liegen mit 15 beziehungsweise 14 Neuinfektionen auf den folgenden Plätzen.

Dennoch hat Bitterfeld-Wolfen weiterhin die meisten gegenwärtig Infizierten. Laut Jank sind hier 426 Menschen mit dem Virus infiziert. In Köthen sind es derzeit 356. Die wenigsten Gesamtfälle haben demnach Aken mit 93 und Muldestausee mit 99 Infizierten.

Unverändert zum Vortag ist die Lage bei der Auslastung der Intensivstationen. Von den 33 Intensivbetten in ganz Anhalt-Bitterfeld sind 25 belegt, 15 davon mit Covid-19-Patienten. Davon müssen inzwischen acht Erkrankte beatmet werden, einer mehr als am Montag.

Unterdessen bietet die Stadt Zörbig am Mittwoch, 29. Dezember, noch Boosterimpfungen mit Moderna an. Dazu kann man von 14 bis 17 Uhr in der Sporthalle am Schloss Zörbig vorbeikommen. Auch Erstimpfungen sind damit möglich. Das muss man aber wegen der Dosierung extra ansagen.

Die Corona-Hotline des Kreises ist heute von 9 bis 13 Uhr unter Tel.: 03496/60 12 34 geschaltet.