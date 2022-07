10.000 Euro Schaden - Diebe stehlen an der Goitzsche vier hochwertige Räder

In Bitterfeld wurden mehrere hochwertige Räder gestohlen.

Bitterfeld/MZ - Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro haben Unbekannte in Bitterfeld angerichtet. Wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde, überwanden die Täter die Umzäunung eines Fahrradabstellplatzes im „Seeblick“ und stahlen insgesamt vier hochwertige Fahrräder.

Diese waren dort, mit mehreren Schlössern gesichert, abgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.