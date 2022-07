10.000 Euro für Vereine und Einrichtungen aus Stadt dank des Adventskalenders

Finanziert werden Sportfeste, neue Kostüme oder Spielplätze in Bitterfeld-Wolfen.

Wolfen/MZ - In gut fünf Monaten ist Weihnachten. Das dauert zwar noch eine Weile, aber die Adventszeit, die darauf einstimmt, ist in Bitterfeld-Wolfen fast das ganze Jahr über präsent. Vielmehr der Adventskalender, den die Stadt mit Unterstützung vieler Sponsoren seit vielen Jahren herausbringt und der in mehrfacher Hinsicht für Freude sorgt.