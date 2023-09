Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Mit einem bunten Friedensfest will Bitterfeld-Wolfen am Freitag, 15. September, ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt setzen. „Ob in der Ukraine, in Syrien, im Iran oder anderswo – in vielen Ländern der Welt werden Menschen durch Gewalt bedroht, ihre Menschenrechte verletzt und ihre Freiheit beschnitten“, erläutert DGB-Kreisvorsitzende Bettina Kutz die Intension.