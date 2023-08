Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Neu eingekleidet, in einheitlichen T-Shirts der K+S Minerals and Agriculture GmbH, haben zwölf junge Männer Anfang August im Verwaltungsgebäude des Bernburger Steinsalzwerkes gesessen. Für sie begann mit dem Ausbildungsstart ein neuer Lebensabschnitt. In drei beziehungsweise dreieinhalb Jahren werden sie zu Industriemechanikern, Elektronikern für Betriebstechnik, Bergbautechnologen, Kfz-Mechatronikern und Chemikanten ausgebildet.