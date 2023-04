Zwist über Grundstücke in Ilberstedt geht nach Gemeinderatssitzung in die nächste Runde

Zwei Grundstücke rund um den Schotterweg in Ilberstedt sind Hauptbestandteil des Zwists.

Ilberstedt/MZ - Wer in Zukunft ein Grundstück in Ilberstedt erwerben möchte, darf nicht auf ein offenes Bieterverfahren hoffen, bei dem der Meistbietende den Zuschlag erhält. Diese Beschlussvorlage wurde am Dienstagabend mit sechs zu drei Stimmen mehrheitlich abgelehnt.