Zwei Menschen bei Brand im Hausflur in der Talstadt von Bernburg gerettet

Bernburg/MZ/KT - Zu einem Wohnungsbrand sind die Retter der Feuerwehr Bernburg in der Nacht zum Montag zur Breiten Straße ausgerückt. Wie Einsatzleiter Tilo Timplan mitteilte, brannten in einem Einkaufswagen gelagerte Dinge aus Kunststoff. Der Wagen habe im Treppenhaus gestanden und somit sei der Flur stark verqualmt gewesen. „Wir mussten eine Person aus dem ersten Obergeschoss über eine Steckleiter retten“, sagte Timplan. Eine weitere Person wurde durch den Nachbarn mit einer Holzleiter auf dem Hof in Sicherheit gebracht. Der Brand konnte unterdessen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 30 Retter mit sieben Fahrzeugen vor Ort.