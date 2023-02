Nach der Farbattacke am zurückliegenden Wochenende hatten es erneut Randalierer auf den Schriftzug „Alte Bibel“ im Stadtpark von Bernburg abgesehen. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei junge Randalierer auf „Alter Bibel“ in Bernburg auf frischer Tat ertappt

Erneut wurde der Schriftzug "Alte Bibel" im Stadtpark in Bernburg attackiert, so stark, dass das „T“ abgebaut werden musste.

Bernburg/MZ - Nach der Farbattacke am zurückliegenden Wochenende auf den Schriftzug „Alte Bibel“ am Rande des Bernburger Stadtparks hat es am Donnerstagabend erneut einen Vorfall gegeben.