Zwei Frauen aus Bernburg stellen sich krasser Herausforderung

Bernburg/Berlin/MZ - Manche Erfahrungen macht man und dann sagt man sich: Okay. Hab ich gemacht - aber nie wieder. So geht es Anja Ziegler. Sie war am vergangenen Wochenende bei Berlin unterwegs. 100 Kilometer standen an - Wandern. Und das innerhalb von 24 Stunden. Zusammen mit Romy Proksch war sie gestartet und beide blieben mit 22 Stunden und 22 Minuten in der Zeit.

Anja Ziegler und Romy Proksch kenne sich vom Sport. Romy Proksch hat schon öfter an längeren Wanderungen teilgenommen. Auch als der Marsch von Bernburg nach Aschersleben anstand, war sie dabei. Strecken von um die 50 Kilometern war sie gewohnt. Darum fragte sie Anja Ziegler, ob sie nicht am Marsch, der nicht umsonst den Namen Mammutmarsch trägt, teilnehmen wolle. Die Herausforderung reizte Anja Ziegler und so liefen beide los.

Wenn man Anja Ziegler über ihre Eindrücke fragt, fasst sie es mit einem Wort zusammen: krass. „Ich habe das total unterschätzt“, sagt die Bernburgerin. „Eigentlich bin ich Läuferin. Das Wandern so anstrengend ist, hätte ich nicht vermutet. Überrascht hat mich auch, dass dort alle Altersgruppen vertreten waren“, so Anja Ziegler, die die Bernburger Kita „Albert Schweitzer“ leitet. Es sei familiär gewesen und selbst der Initiator war an den Verpflegungspunkten vor Ort. Das sei nicht selbstverständlich, so Anja Ziegler.

Bei allen Strapazen: Ans Aufgeben haben beide Frauen nicht gedacht. Insgesamt sind über 58 Prozent der Starter auch ins Ziel gekommen. „Ich werde nie wieder eine Strecke von 100 Kilometern gehen. Aber 40 oder 50, das denke ich, ist drin “, sagt Anja Ziegler. Das sei überschaubarer. Man müsse bedenken, dass bei 80 Kilometern die letzte Verpflegungsstation war. Dann lagen immer noch ein paar Stunden vor den beiden Frauen. Die Veranstalter sehen genau da ihre Mission. Mammutmarsch heißt Abenteuer. Mammutmarsch heißt Grenzen sprengen, heißt es auf der Veranstalterseite. Und das haben die beiden jungen Frauen auch getan. „Wir wollen dir zeigen, dass du alles schaffen kannst. Egal, wie weh es tut, egal wie unmöglich dir etwas scheint, wir zeigen dir, dass du es schaffen kannst“, lassen die Veranstalter wissen.

Dabei wird die Veranstaltung auch abgesichert. Bei einem der größten Abenteuer des Lebens wolle man einen sicheren Rahmen geben, heißt es. Mammutmarsch heißt 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß. Mittlerweile werden auch Distanzen von 30 und 55 Kilometern angeboten.

Mehr dazu: https://mammutmarsch.de/