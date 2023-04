Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Kalistraße in Bernburg ereignet. Zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt. Wie es dazu kommen konnte.

Unfall am Pep-Markt in Bernburg

Bernburg/MZ/KT - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag an der Kalistraße in Bernburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei zwei Personen schwer verletzt.