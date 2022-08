Zwei Bernburger zeigen Grundlagen des Raps im „Hotel Wien“

Bernburg/MZ - Florian Scheufler tritt ans Mikrofon auf der Bühne im „Hotel Wien“. Sein Kumpel Benedikt Kasprzyk liefert ihm über den Laptop produzierte Melodien, sogenannte Beats. Florian Scheufler legt los, rappt über Alltägliches, Persönliches und was der Rap für ihn bedeutet. Und das ganz ohne vorgefertigten Text. Die Reime sprudeln aus seinem Mund heraus. „Freestyle“ wird das genannt. Also Sprechgesang spontan und ohne vorgefertigten Text zu präsentieren. Nachdem er seine Einlage beendet hat, gibt es Applaus von den vier anderen Teilnehmern. Nicht jeder traut sich ans Mikro. Einige lauschen nur und freuen sich über die präsentierten Musikeinlagen. Der Rap-Workshop im Freien Kulturzentrum „Hotel Wien“ ist eine neue Veranstaltung, die am Donnerstagabend Premiere feierte. Doch auch wenn noch nicht sehr viele Teilnehmer da sind, soll die Veranstaltung in Zukunft regelmäßig stattfinden.