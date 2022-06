Zwei Bernburger Taxi-Unternehmen schlagen Alarm

Bernburg/MZ - Der Liter Sprit an der Tankstelle teurer als zwei Euro, kaum mehr Langstreckenfahrten und ein nicht ausreichender Grundpreis. All das sind aktuelle Sorgen der Taxiunternehmer Marlies Wirth und Wolfram Judenhahn aus Bernburg. Sie befinden sich mit ihren elfenbeinfarbenen Fahrzeugen in einer handfesten Krise, so ihre eigene Einschätzung. „Wir stehen jeden Morgen mit der Angst auf, dass es uns bald nicht mehr geben könnte“, sagt Marlies Wirth.

