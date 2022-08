Zuckertüte für Kinder des Vereins Kids in Bernburg

Florian Brösicke, der hier der siebenjährigen Mila eine Zuckertüte überreicht, ist mit Kollegen des Solvay-Werkes am Mittwoch zum Zuckertütenfest des Kids-Vereins in die Keßlervilla gekommen.

Bernburg/MZ - Seit fünf Jahren pflege die Beschäftigten des Bernburger Solvay-Werkes eine selbst initiierte Patenschaft mit dem Verein Kids. Teil der intensiven Partnerschaft ist das Zuckertütenfest, das am Mittwoch zum fünften Mal in der Keßlervilla des Vereins stattfand und mit einem kleinen Programm der Schulkinder aus dem Betreuten Wohnen begann.

Abc-Schützen zeigen ihr Können

„In jedem Jahr bereiten die Solvay-Mitarbeiter für die von uns betreuten Einschüler und Fünftklässler Zuckertüten vor, die überreicht werden“, sagte Kids-Therapeutin Yvette Hesse. Neun Abc-Schützen nahmen sie am Vormittag freudestrahlend und voller Neugier auf den Inhalt entgegen. Zuvor zeigten einige Kinder mit vorgetragenen Gedichten und Liedern, dass sie sich auf die Schule vorbereitet haben. „Ganz toll, wie mutig ihr seid und was ihr alles schon könnt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen“, sagte Solvay-Personalleiterin Katharina Nessig aufmunternd. Mit einigen weiteren Kollegen war sie zum für die Einschüler großen Tag gekommen − eine Herzensangelegenheit. „Wir treffen die Kinder regelmäßig. Es ist schön zu sehen, was das mit ihnen macht“, sagte sie gegenüber der MZ.

Vielfältige gemeinsame Aktionen

Die Patenschaft wird von Beginn an durch die Solvay-Mitarbeiter auf vielfältige Weise mit Leben erfüllt. Zum Beispiel mit der Aktion Wunschweihnachtsbaum, bei der die Wünsche von 35 Kindern zum Fest erfüllt werden. „Wir hatten sie dazu anfangs auch zu einer Weihnachtsfeier ins Werk eingeladen, dann kam leider Corona dazwischen“, erklärte die Solvay-Personalleiterin, die hofft, dass die Einschränkungen bald nicht mehr hinderlich sind. Oder mit der Gartengestaltung in der Biendorfer Wohngruppe. Solvay-Mitarbeiter halfen dort aktiv mit, leisteten außerdem Geld- und Sachspenden. Das ist längst nicht alles an Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren gewesen. „Kinder wurden zum Experimentiertag und zur Betriebsbesichtigung eingeladen. Bei der Suche nach Praxisplätzen und Lehrstellen konnten schon einige Jugendliche des Betreuten Wohnens berücksichtigt werden. Und PCs wurden für unsere Jugendlichen für das Lernen zu Hause während der Corona-Pandemie bereit gestellt“, sagte Yvette Hesse.