Tanzende Mäuse und singende Spatzen begeistern das Publikum beim Zwiebelfest in Poley. Welches Jubiläum Heiko Strube dabei gefeiert hat und an wen 1.800 Euro gehen.

Wenn Haggis in Poley beim Zwiebelfest auf Elli hört

Poley - Kein Parkplatz an der Festwiese vorhanden, das Festzelt hervorragend ausgelastet: Das 48. Poleyer Zwiebelfest hat am Wochenende nicht nur die Einwohner, sondern auch Besucher aus den umliegenden Orten wie ein Magnet angezogen. Zu den Stammgästen gehört auch Christoph Schorm aus Crüchern, der mit seinen Töchtern Emma (11) und Elli (9) ganz in der Nähe der Bühne Platz genommen hatte.