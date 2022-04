Zieht Bernburgs letzter Bär in den Schlosszwinger?

Bernburg/MZ - Mit der bevorstehenden Wiedereröffnung des Museums Schloss Bernburg im September wird auch die Frage lauter, wie es mit dem Bärenzwinger am Schloss weitergehen soll. Nachdem der letzte Braunbär Bonny im August 2018 gestorben war, stand das Gehege unterhalb des Alten Hauses, in dem sich das Museum befindet, leer. Doch das muss nicht unbedingt für immer so bleiben.