Zeugnisübergabe in feierlichem Rahmen

Staßfurt/MZ - Die Zeugnisübergaben für die Abschlussklassen Berufsfachschule Sozialassistenz, Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung des Beruflichen Gymnasiums fand in feierlichem Rahmen am Hauptstandort der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises WEMA in Staßfurt statt. Insgesamt erreichten 104 Schüler aus dem ganzen Salzland den angestrebten Abschluss.

Alle drei Bildungsgänge hatten es als „Corona-Jahrgänge“ − geprägt von Homeschooling, vielen Unsicherheiten und eingeschränkter praktischer Tätigkeiten − besonders schwer. Sie haben gezeigt, dass sie selbstständig am PC und auch zu Hause lernen können und erzielten gute Abschlüsse. In jedem Jahrgang erlebten Familienangehörige und Lehrer die Auftritte der Schülerband „Lucid Blind“ des Beruflichen Gymnasiums. Diese sorgte neben den Festreden des Schulleiters und der Übergabe der Abschlüsse sowie der Ehrung der besten Absolventen jedes Jahrgangs für eine festliche Stimmung.

Gutschein für Jahrgangsbeste

45 von 46 Berufsfachschüler bekamen nach zwei Jahren Ausbildung in Aschersleben ihren Abschluss als „Staatlich geprüfter Sozialassistent“. Als Beste geehrt wurden Laura Krätzig und Leonie Kolbe mit einem Durchschnitt von 1,0. Sie bekam wie auch die anderen Jahrgangsbesten einen Gutschein. 35 Absolventen wollen gleich im Anschluss eine Erzieherausbildung beginnen, berichtet Uwe Schlegel.

29 Schüler des Staßfurter Standorts erhielten die Fachhochschulreife. Mit diesem Abschluss ist die Zulassung für alle Studiengänge an Fachhochschulen erreicht. Jahrgangsbeste waren Marek Mechaelis und Nikolas Pehle mit einem Durchschnitt von 1,0. Die Berufswünsche der Schüler sind vielfältig. Sie reichen vom Verwaltungsfachangestellten, Vermessungsingenieur bis hin zu Lehrer und Sozialarbeiter.

Reifezeugnis für 30 Schüler

Nach drei Jahren bekamen 30 Gymnasiasten das Reifezeugnis. 31 Schüler hatten sich den Abiturprüfungen in Staßfurt gestellt. Die Besonderheit des beruflichen Gymnasiums sind die speziellen Fachrichtungen Gesundheit oder Wirtschaft, die als Leistungskurs belegt werden müssen. Die Reifezeugnisse sind Voraussetzung, um ein Studium an Universitäten beginnen zu können. Jahrgangsbester war Erik Butscher mit einem Durchschnitt von 1,2. Die Berufs- und Studienwünsche sind vielfältig. Einige wollen auf Lehramt studieren, einige beginnen ihr Studium in der IT-Branche. Aber es gibt auch die Berufswünsche wie Tierarzt, Zollbeamter oder Maschinenbauingenieur.

Bei allen drei Veranstaltungen bedankten sich die Schüler in ihren Reden bei ihren Eltern, Lehrern und Freunden aus ihren Klassen für die Unterstützung und das gute Miteinander in den zwei beziehungsweise drei Jahren. Schulleiter Sascha Bock hob in seiner Rede genau diese Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg hervor. Er wünschte in seinem und im Namen aller Lehrer den Absolventen viel Erfolg beim Erreichen ihrer Ziele.