Zeugen gesucht: Feuer in leerstehendem Mehrfamilienhaus in Baalberge löst Großeinsatz aus

45 Retter am Sonntagmorgen im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zu einem Brand in einem leerstehenden Haus wurden die Retter gerufen.

Baalberge/MZ/KT - Kein Ausschlafen für die Retter aus Baalberge und Umgebung am Sonntag. Denn bereits am Morgen ging gegen 8.45 Uhr der Notruf bei der Feuerwehr Baalberge wegen eines Kleinbrandes in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus nahe des Bahnhofs ein. Anwohner hatten beobachtet, wie Rauch aus dem Gebäude stieg und griffen sofort zum Telefon.

„Vor Ort angekommen, konnte bei der ersten Lageerkundung eine brennende Zwischendecke festgestellt werden. Sofort wurde das Einsatzstichwort auf Mittelbrand erhöht und die Kameraden der Feuerwehr Peißen und die Bereitschaftsgruppe der Freiwillige Feuerwehr Bernburg nachgefordert“, sagt Baalberges Feuerwehrsprecher Jens Conrad.

Zunächst war auch unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäue befinden. Deshalb wurde sofort mit der Suche begonnen. Nachdem niemand gefunden werden konnte, begannen die Retter umgehend mit den Löscharbeiten. Ein zusätzlich angefordertes Speziallöschsystem der Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf kam vor Ort dann aber nicht mehr zum Einsatz. Dennoch waren nach Angaben der Feuerwehr Baalberge zwischenzeitig rund 45 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären. Bislang deute vieles auf eine Brandstiftung hin, sagte ein Polizeisprecher. Immerhin hätten sämtliche Türen und Fenster zum leerstehenden Gebäude offen gestanden. Deshalb bittet die Polizei in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, das Hinweise zu den mutmaßlichen Brandstiftern geben kann, sollte sich unter folgender Nummer melden: 03471/37 90.