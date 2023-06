Die UFA dreht ab Mittwoch eine Woche lang einen Film in Bernburg. Worum es in dem Dokudrama geht und wie es möglich ist, Komparse zu werden.

ZDF dreht historisches Dokudrama am Theater und Rathaus in Bernburg

Bernburg/MZ - Einigen werden die großen Lastwagen vor dem Theater in Bernburg in den vergangenen Tagen aufgefallen sein. Grund dafür ist der Dreh eines Dokudramas über die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, der am morgigen Mittwoch beginnt.