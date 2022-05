Zahlreiche Unternehmen präsentieren sich ukrainischen Flüchtlingen

Bernburg/MZ - Arbeitsplätze in Hülle und Fülle. Diese Erfahrung durften ukrainische Flüchtlinge am Samstag in Bernburg machen. 16 Arbeitgeber präsentierten sich im und vor dem Rathaus der Saalestadt bei einem „Speeddating“. „Insgesamt 150 arbeitssuchende Flüchtlinge haben unser Angebot angenommen, und eine Vielzahl ist fündig geworden“, sagte Heike Wunschik, Sprecherin der Agentur für Arbeit Bernburg, im Nachgang. Unter den ausstellenden Unternehmen war außer dem Ameos-Klinikum und einer großen Schnellimbisskette auch die Saalemühle Alsleben. „Wir haben neben den Jobangeboten auf Papier in ukrainischer Sprache einen Image-Film des Unternehmens parat“, sagte Marketing-Chef Frank Wyszkowski im Rahmen der Veranstaltung.